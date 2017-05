Ex-prefeito vira réu por retirar cilindro de unidade de saúde para tomar cerveja

MP-PR Divulgação Foto do cilindro usado na festa do ex-prefeito divulgada pelo MP do Paraná

José Claudio Pol, ex-prefeito de Luiziana, no vizinho Paraná, virou réu em ação movida pelo Ministério Público Estadual que o acusa de, quando estava no cargo, ter retirado o único cilindro de oxigênio da unidade de saúde do município e usar para tomar cerveja no reveillon de 2012 em uma festinha particular. "O Ministério Público do Paraná constatou que, na mesma noite em que o ex-prefeito e seus amigos e parentes usavam o cilindro para bebericar cerveja, uma paciente com quadro grave e que deveria ter o suporte para respirar morreu" conta o jornalista Humberto Dantas em blog no Estadão de S.Paulo. O MP paranaense divulgou a foto acima, retirada de rede social onde foi postada pela família de Pol. Mais duas pessoas que ajudaram o ex-prefeito a retirar o cilindro também responderão a processo. "Todos têm dez dias para se defender, por escrito". Leia aqui a íntegra no site do Estadão.

