Estátua de Manoel de Barros ficará a apenas 100m do local vetado pelo MP

Depois de meses de impasse, resolveram colocar a estátua do poeta no mesmo canteiro a cem metros do local vetado pelo MP

Acabou de forma simples e prática a novela sobre a estátua de Manoel de Barros em Campo Grande. A obra será instalada no canteiro central da Avenida Afonso Pena, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, só cem metros distante do trecho do mesmo canteiro vetado no primeiro semestre pelo Ministério Público (entre Rui Barbosa e 13 de Maio) considerado "sítio histórico militar" e tombado como patrimônio histórico e cultural da cidade. A liberação do novo local foi dada pelo juiz David de Oliveira em reunião terça (26) com o secretário estadual de Cultura, Athayde Nery, e o escultor Victor Henrique Woitschach, o Ique. A intenção de Athayde é inaugurar a escultura em bronze contratada pelo Governo de MS para homenagear o poeta até o próximo dia 11, aniversário de 40 anos de Mato Grosso do Sul.

