Estadão cita nome de MS na lista dos 50 mais influentes nas redes sociais para 2018

Imagens Estadão/Reprodução Estadão exibe perfis de 50 políticos do Brasil que despontam nas redes sociais para a corrida eleitoral de 2018

Carlos Alberto de Assis é o único nome de Mato Grosso do Sul citado no especial "Trunfo Político" divulgado na quarta (20) pelo jornal O Estado de S.Paulo que exibe 50 perfis de maior influência nas redes sociais no Brasil que despontam na corrida eleitoral como pré-candidatos a cadeiras de deputado federal. O secretário de Administração de MS, que desde o início da gestão investe nas redes, sabe que a ferramenta será muito importante na campanha de 2018. Entretanto, embora cotado a disputar vaga na Câmara, o tucano também pode entrar na corrida por cadeira de deputado estadual. "Estou à disposição do governador e farei o que for melhor para reelegê-lo", disse Assis explicando que só será candidato caso isso seja importante para fortalecer a reeleição de Azambuja. "O importante é o grupo e o Reinaldo", emendou. Veja aqui o infográfico Político em Construção no site do Estadão.

