Delcídio do Amaral e Aécio Neves

Lá de Brasília, na noite de quarta (27), o jornalista J. Eduardo Marzagão, ex-assessor de Delcídio do Amaral, postou no Facebook:



"Então



'O senador Aécio Neves entende a decisão proferida por três dos cinco ministros da 1ª Turma do STF como uma condenação sem que processo judicial tenha sido aberto. Portanto, sem que sequer ele tenha sido declarado réu e, o mais grave, sem que tenha tido acesso ao direito elementar de fazer sua defesa...' (nota do Aécio)



O senador Aécio Neves, na prisão do ex-senador Delcídio, NÃO entendeu a decisão proferida por apenas um ministro do STF como uma condenação sem que o processo judicial tenha sido aberto. Portanto, sem que sequer ele (Delcídio) tenha sido declarado réu e, o mais grave, sem que Delcídio tenha tido aesso ao direito elementar de fazer sua defesa.



O senador Aécio Neves foi um dos maiores articulares para que o plenário do Senado Federal tenha mantido Delcídio preso, sem sequer ter sido ouvido por ninguém.



O senador Aécio Neves parece só ter aprendido hoje que o 'mundo dá voltas', né senador?"

