Em visita Campo Grande, Ciro Gomes deve ouvir juiz sobre segurança na fronteira

Fotos Divulgação Dagoberto e Ciro Gomes vão receber a imprensa em coletiva na quinta-feira, na sede do PDT-MS

De olho na sucessão de Michel Temer em 2018, Ciro Gomes começa a percorrer o Brasil e visitará Campo Grande nesta semana. Acompanhado do deputado federal Dagoberto Nogueira, presidente regional do PDT, o ex-ministro e ex-governador do Ceará receberá à imprensa a partir das 8h na sede do partido no Bairro Santa Fé para falar da conjuntura política nacional. A chegada de Ciro é prevista para amanhã à noite e ele deve se encontrar com o juiz federal Odilon Oliveira para ouvir sugestões sobre o combate ao crime na faixa de fronteira com o Paraguai e Bolívia visando propostas para seu plano de governo, disse ao Blog o vereador Odilon Jr., filho do magistrado e presidente municipal do PDT.

