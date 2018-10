Em vídeo, Marun diz que Eduardo Cunha impediu o Brasil de virar uma Venezuela

Reprodução de vídeo Marun: 'Quem quiser saber como seria o hoje o Brasil sem o Eduardo Cunha, é só dar um pulinho ali na vizinha Venezuela'

Carlos Marun gravou um vídeo de apoio a candidatura de Danielle Cunha (MDB) a uma cadeira de deputada federal pelo Rio de Janeiro, em que desfila elogios ao pai dela, Eduardo Cunha. O ministro diz que Cunha "foi um presidente extremamente competente da Câmara", o "grande líder do processo de impeachment de Dilma Rousseff" e frisa: "Quem quiser saber como seria o hoje o Brasil sem o Eduardo Cunha, é só dar um pulinho ali na vizinha Venezuela".



Com a repercussão do teor do vídeo no blog Radar da revista Veja ontem, Marun enviou hoje a seguinte mensagem aos seus contatos no WhatsApp:



"Não sei deixar aliado ferido para trás. Sei que ser vira casaca é característica de muitos e que estes até se dão bem, mas simplesmente isto não é do meu feitio. Assim sendo, atendendo a um pedido da candidata do meu partido Daniele Cunha, filha de Eduardo Cunha, gravei um vídeo de apoio à sua candidatura. Sabia que isto teria repercussão nacional. Mas isso não me traz medo. Medo eu só tenho de contrariar minha consciência. E isto é coisa que eu não faço."



Veja abaixo o vídeo.

Marun faz vídeo de apoio à candidata @DepDaniCunha filha de Cunha pic.twitter.com/lUNg8mpnxY — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) 3 de outubro de 2018

