Em vídeo, José Rainha convoca até crianças para “janeiro quente” pró-Lula

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil José Rainha volta a defender o slogan 'Somos Lula e somos de luta' e convoca militância para o ato chamado 'janeiro quente'

O fundador e dissidente do MST José Rainha, que agora lidera a Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade (FNL) e vem ampliando a ação do grupo em Mato Grosso do Sul, divulgou vídeo convocando "militantes, coordenadores, homens, mulheres e crianças" para o "grande janeiro quente". Entre as pautas, está o apoio a Lula, que no dia 24 será julgado em segunda instância pelo TRF-4 no caso triplex. "Será um dia de grandes mobilizações, de fechamento de estradas, ocupações", diz Rainha, que pede aos companheiros para que sejam "solidários" a Lula, defendam a reforma agrária e combatam o capitalismo visando as eleições deste ano. “Não somos contra as eleições. Mas nós temos que botar as pautas dos trabalhadores acima de tudo”, afirma. Veja o vídeo reproduzido pelo site Poder360:

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog