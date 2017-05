Em São Bernardo, Doria já encosta em Lula

Ilustração Reprodução Em segundo, Doria tem 24% e Lula lidera com 30% São Bernardo do Campo

Do blog Radar da Veja:



"Em São Bernardo do Campo, região do ABC paulista e reduto eleitoral petista, Lula lidera a intenção de voto para 2018, com 30% dos votos.



Inédito, o levantamento com nomes estimulados foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Mas surpreende a proximidade do segundo colocado.



O prefeito de São Paulo, João Doria, é opção de 24% dos entrevistados, enquanto Marina Silva aparece com 8,8%.



No cenário sem Lula, por sinal, Doria já lidera, com 28% dos votos.



Veja abaixo o resultado completo da pesquisa:



Lula 30%

João Doria 24,1%

Marina Silva 8,8%

Jair Bolsonaro 8,1%

Joaquim Barbosa 5,3%

Ciro Gomes 3,9%

Michel Temer 1,8%

Ronaldo Caiado 0,4%

Nenhum 13,7%

Não sabe 3,8%"