Em Salvador, Marquinhos Trad conhece projetos do prefeito reeleito ACM Neto

Marquinhos Trad e comitiva com ACM Neto em Salvador

Acompanhado do economista Pedro Pedrossian Neto, que integra sua equipe de transição, o prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), esteve em Salvador, onde se reuniu ontem com o prefeito reeleito ACM Neto (DEM) para conhecer projetos que deram certo na prefeitura da capital baiana. A comitiva conta ainda com a presença do deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) e do empresário Antônio João Hugo Rodrigues, sócio-acionista do grupo Correio do Estado. Antonio Carlos Magalhães Neto foi reeleito em primeiro turno com quase 74% dos votos e lidera em índice de aprovação dentre os prefeitos de capitais brasileiras.

