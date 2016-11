Em programa de TV em março, vidente previu queda de avião com time de futebol inteiro

Reprodução de vídeo Vidente Carlinhos no programa de Olga Bongiovani

Ao participar do programa de TV de Olga Bongiovani, em Cascavel, no Paraná, em março deste ano, o vidente Carlinhos afirmou que um avião com um time de futebol inteiro iria cair - só não sabia dizer se seria no Brasil ou em outro país. Na época fez também previsões sobre a política, que se confirmaram. Na tarde de hoje, depois da tragédia com o avião do Chapecoense, ele foi entrevistado por telefone por Sônia Abrão, no programa A Tarde é Sua, e fez duas novas previsões. "Até fevereiro, o Brasil vai ficar dez dias de luto ou mais. É uma pessoa famosa, ligada a uma grande rede de televisão e está relacionado com parada cardíaca", afirmou. Ele disse ainda que até junho do ano que vem, um helicóptero com uma celebridade vai cair em um rio na cidade de São Paulo, com "poucas chances de sobreviver". Veja aqui o vídeo em que Carlinhos fala sobre a queda de um avião com um time de futebol.

