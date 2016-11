Em MS, prefeitos endividados vão à Justiça contra União por fatia maior da repatriação

Assomasul Divulgação Grupo de prefeitos quer os 15% das multas da repatriação

Um grupo de prefeitos de Mato Grosso do Sul vai entrar com ações individuais na Justiça para tentar receber os 15% das multas aplicadas pela União sobre o dinheiro da repatriação. A decisão foi tomada ontem na sede da Associação dos Municípios do estado, a Assomasul. Sérgio Barbosa (PMDB), prefeito de Amambai, disse que maior preocupação é fechar as contas, pois eles têm o salário de dezembro, décimo terceiro e dívidas com fornecedores para quitar. Muitos estão encerrando os mandatos e precisam entregar o cargo sem nenhuma dívida. O grupo, que voltará a se reunir na quarta-feira, inclui os prefeitos de Japorã, Iguatemi, Guia Lopes, Deodápolis, Rio Negro, Corguinho, Paranhos, Porto Murtinho, Tacuru, Taquarussu, Jateí e Rio Verde.

