Em fim de seu conturbado mandato, Bernal faz balanço da gestão que “tentaram travar”

O Estado MS/Reprodução Bernal: “nós quebramos paradigmas”

Surpresa do pleito de 2012 quando foi eleito prefeito de Campo Grande contrariando prognósticos ao romper longo ciclo de comando do PMDB na cidade, nesta última semana de seu conturbado mandato reduzido em um ano e meio devido à cassação da Câmara revogada pela Justiça, Alcides Bernal (PP) faz um balanço de seu governo que "tentaram travar, a todo momento" conforme afirma em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo "O Estado MS". Na publicação, fala sobre sua expectativa em relação à Coffe Break, operação do Gaeco que investigou sua cassação; das dificuldades encontradas sem apoio político e diz o que espera de seu sucessor, Marquinhos Trad (PSD), que, na opinião dele, "tem uma grande oportunidade nas mãos, pois nós abrimos espaços para libertar nossa cidade desses grupos que sempre dominaram Campo Grande". Leia aqui em PDF na versão online do diário.

