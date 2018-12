Em avião, Lewandowski ameaça prender passageiro que diz: STF “é uma vergonha”

Reprodução de vídeo Lewandowski em voo da Gol ouviu de passageiro: 'Tenho vergonha de ser brasileiro quando vejo vocês'

O ministro Ricardo Lewandowski ameaçou de prisão um homem que disse "o Supremo é uma vergonha". O episódio filmado por celular aconteceu na terça (04) em um avião da Gol que fazia a rota São Paulo - Brasília.



No vídeo reproduzido pelo jornal Correio Braziliense, o passageiro afirma: "Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando vejo vocês".



Lewandowski pergunta: "Você quer ser preso?"



Em seguida, o ministro pede a um comissário de bordo para chamar a Polícia Federal. O passageiro retruca: "Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então". Outras pessoas que estavam no voo disseram ao jornal que nenhuma prisão foi feita.



O site O Antagonista divulgou: "Logo após o desembarque, o passageiro foi levado à unidade da PF no aeroporto para prestar esclarecimentos. Caberá ao delegado de plantão decidir se instaura inquérito sobre o episódio."

Após mandar prender advogado, Lewandowski vira alvo de protestos

Depois de mandar prender o advogado Cristiano Caiado de Acioli por ter dito a ele em um voo da Gol que "o Supremo é uma vergonha", Ricardo Lewandowski virou alvo de protestos no Twitter com a hashtag #MePrendeLewandowski que ficou em primeiro lugar ontem no TrendTopics. Acioli, conforme o site Época, disse que a conduta do ministro foi “ilegal e abusiva” e que tomará as providências cabíveis. Além das críticas nas redes sociais, o Movimento Brasil Livre (MBL) fez um protesto na noite anterior em frente ao Supremo projetando os dizeres "STF vergonha" nas vidraças do prédio. Veja abaixo.

MBL em frente ao STF agora protestando CONTRA O AUTORITARISMO DO LEWANDOWSKI. Mandar prender cidadão que chamou o STF de vergonha? #MePrendeLewandowski pic.twitter.com/rc1JxIzm9l — Mov. Brasil Livre (@MBLivre) 4 de dezembro de 2018

