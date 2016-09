Ele só quer, só pensa em namorar...

Tamanho do texto

Reprodução/Arquivo Sondado para vice, JB diz que, por enquanto, só quer "viajar e namorar"

Por Maurício Lima no blog Radar da Veja:



"Com o cenário político conturbado em função da Lava-Jato, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa recebe frequentes abordagens para se candidatar em 2018. Recentemente, foi sondado para ser vice de Marina Silva. Nessas ocasiões, ele desconversa, não afasta totalmente a hipótese, mas diz que por agora só quer 'viajar e namorar'."

