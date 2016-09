"Eduardo Cunha fez delação antecipada", afirma deputado federal Dagoberto em vídeo

"O Eduardo Cunha fez uma delação antecipada", afirma o deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT-MS) em vídeo divulgado nas redes sociais neste início de tarde de segunda-feira, horas antes da sessão que vai julgar a cassação do mandato do ex-presidente da Câmara, em Brasília. "Disse que, se for cassado, leva com ele um ministro, alguns senadores e, o que é mais grave, 150 deputados federais. Ou seja, nós vamos ter que ficar atentos pra ver quem são os 150 deputados federais que praticaram crime junto com ele ou que praticaram algum tipo de crime que ele tem informação, porque ele disse que vai levar com ele 150 deputados federais. Após a votação nós saberemos quem são esses bandidos iguais a ele."

Veja aqui o vídeo enviado pelo Dagoberto ao Blog.

