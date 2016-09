Tamanho do texto

Deurico/Capital News Com pouco tempo de TV, Bernal quase não aparece em campanha

Em frente ao Bar do Zé, no Calçadão da Barão, um corretor de imóveis e um assessor parlamentar falavam sobre a campanha em Campo Grande, quando o primeiro indagou: – E o que você tá achando da campanha do Bernal? Em vez de resposta, ouviu outra pergunta: – E o Bernal tá fazendo campanha?

