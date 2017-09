Dor de barriga “ao vivo” tira Datena do ar

Reprodução de vídeo Datena no ar: 'Estou com uma dor de barriga desgraçada. Se eu não sair correndo daqui, o bicho vai pegar'

José Luiz Datena deixou o Brasil Urgente, com o programa no ar pela Band, alegando ao vivo um problema urgente: dor de barriga. "Vou confessar uma coisa para vocês, entre nós. Estou com uma dor de barriga desgraçada. Se eu não sair correndo daqui, o bicho vai pegar", disse o apresentador ontem, ao deixar os repórteres Marcelo Moreira e Bruna Drews encarregados de prosseguir com o noticiário. Veja o vídeo.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog