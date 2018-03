Diretor do Detran-MS se envolve em acidente de trânsito em Nova Andradina

Fotos Jornal da Nova/Reprodução e Divulgação Fiat Toro que era dirigida por Hashioka foi atingida por motocicleta: condutora teve ferimentos leves

O diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka, se envolveu em acidente de trânsito em Nova Andradina. O ex-prefeito que passava o fim de semana na cidade que comandou por três mandatos contou ao Jornal da Nova que conduzia seu Fiat Toro na tarde de ontem e parou para entrar à esquerda na esquina da Avenida Rio Brilhante e a Rua Santa Lúcia, quando uma caminhonete teria atrapalhado sua visão e uma motociclista, não habilitada, acabou colidindo em seu veículo e caiu. A mulher foi levada ao Hospital Regional com ferimentos leves, e as causas do acidente deverão ser apuradas.

