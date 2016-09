Reprodução/Arquivo El País ao divulgar decisão do Senado que ceifou mandato de Dilma

Do Ancelmo Gois em blog no O Globo:



"Uma matéria do 'El País', semana passada, foi direto ao ponto. Lembra que, para sobreviver em Brasília, com um Congresso hostil, volúvel, pulverizado em dezenas de partidos, um presidente tem que fazer muita política. 'Entrar de casa em casa, dar, prometer, conspirar, agradar, conversar, ceder, entrar e sair.' O jornalão espanhol diz que Lula era mestre nisso, mas Dilma, não. Só que, acho, como já disse, ela, antes de aceitar, deveria refletir sobre o ditado popular: quem não sabe brincar, não desce para o play. Com todo o respeito."

