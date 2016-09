Dilma senadora em 2018?

Reprodução Dilma: cotada para as próximas eleições

Do Maurício Lima no blog Radar da Veja:



"O círculo mais íntimo da ex-presidente já planeja seu retorno triunfal à política. Seria como senadora pelo Rio Grande do Sul nas eleições de 2018. Não chega a ser um delírio porque cada eleitor pode votar em dois senadores no próximo pleito. Problema: a Lava-Jato está se aproximando de Dilma."

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog