Imagens Twitter Reprodução Temer segue Dilma que mantém "presidenta" no Twitter

Dilma Rousseff continua se intitulando de "presidenta do Brasil" e manteve a foto com a faixa presidencial no Twitter depois de ter o mandato cassado pelo Senado e deixou de seguir na rede social seu ex-vice Michel Temer. Depois de empossado pelo Senado, Temer agora se apresenta como "Presidente da República" no Twitter e, pelo menos até agora, continua seguindo a ex-aliada petista. Tanto no Twitter como em sua página oficial no Facebook, Dilma postou como foto de fundo uma em que aparece cumprimentando militantes do MST e PT com a faixa onde se lê "voltaremos".

