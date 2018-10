Dias Toffoli diz que não houve golpe militar em 1964, mas um “movimento”

Nelson Jr./STF Dias Toffoli: 'Por isso, não me refiro nem a golpe nem a revolução de 64. Me refiro a movimento de 1964'

O presidente do Supremo, Dias Toffoli, afirmou hoje em palestra no evento "30 Anos da Constituição Federal de 1988", da Faculdade de Direito da USP, que não considera a tomada do poder pelos militares em 1964 como golpe, mas um "movimento". Para Toffoli, os militares serviram como ferramenta de intervenção que, em vez de funcionar como moderadores, optaram por ficar no poder. Com isso, se desgastaram com ambos os lados, direita e esquerda, que criticaram o governo militar. "Por isso, não me refiro nem a golpe nem a revolução de 64. Me refiro a movimento de 1964", afirmou. A uma semana da eleição, Toffoli disse que hoje não existe uma elite nacional com projeto de construção de nação. Isso, disse, favorece os interesses locais de políticos. "Por isso a bancada evangélica, dos advogados, e agrária são maiores do que as bancadas dos grandes partidos. Prevalecem os segmentos específicos, que unem determinados partes da sociedade e corporações que possuem o mesmo interesse”, afirmou o ministro. Leia mais aqui no site Jota Info.

