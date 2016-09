Deputado que faltar no dia da cassação de Cunha terá ponto cortado pela Câmara

Ilustração/Reprodução Quem faltar na segunda-feira terá o ponto cortado

Do Severino Motta no blog Radar da Veja:



"Além da sessão marcada na segunda-feira para a cassação de Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convocou uma outra, ordinária, com efeitos administrativos. Ou seja, quem faltar, terá seu ponto cortado. A medida visa garantir quórum no plenário para a votação de Cunha."

