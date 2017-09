Deputado pede licitação urgente da linha de ônibus Campo Grande - Corumbá

Agepan MS Divulgação Uma única empresa é autorizada, sem licitação, a atuar na linha municipal que liga Corumbá e Campo Grande

Pedido de licitação urgente da linha intermunicipal de ônibus que liga Campo Grande a Corumbá encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi apresentado terça (19) na Assembleia pelo deputado Amarildo Cruz (PT). A solicitação, diz o petista, foi feita com base em denúncia do vereador presidente da Câmara corumbaense Evander Vendramini (PP) apontando que o contrato de exploração da linha expirou há 41 anos e só uma empresa – a Andorinha, do Grupo Constantino, que opera as linhas de ônibus urbanos de Campo Grande – explora o trecho por meio de autorização, o que contraria a legislação. Amarildo encaminhou a denúncia da Câmara de Corumbá ao procurador-geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, para que o MP apure a situação irregular. "Compreendemos que o processo licitatório traz não apenas segurança à população sul-mato-grossense, mas, também, para os empresários que exploram o espaço público", disse o petista.

