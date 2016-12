Deputado Marun critica decisão que afastou Renan do cargo: “Isso é típico de ditaduras”

Luís Macedo/Agência Câmara Marun: PEC 241 será votada sob presidência de um petista

A decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, de afastar Renan Calheiros (PMDB-AL) da presidência do Senado por ser réu no STF e não poder ficar na linha sucessória da Presidência da República foi duramente criticada pelo deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) em nova intitulada "Ativismo Judiciário" divulgada hoje à imprensa. "Não é razoável admitir que uma decisão liminar monocrática possa afastar o presidente de um Poder. Isto é típico de Ditaduras e não do Estado de Direito", diz Marun.



Leia a íntegra da nota:



"Ativismo Judiciário!



O mesmo STF, que na semana passada de forma ilegal descriminou o aborto, agora, de forma evidentemente inconstitucional afasta, através de decisão de um de seus membros, o presidente do Parlamento Brasileiro.



Não é razoável admitir que uma decisão liminar monocrática possa afastar o presidente de um Poder. Isto é típico de Ditaduras e não do Estado de Direito. Decisão midiática, estranha e desnecessária no momento em que o Brasil precisa de um pouco de estabilidade para voltarmos a gerar empregos.



O senador Renan já era para ter sido condenado há muito tempo. Fez acordos diversos e seus processos nunca foram analisados. Permaneceria mais 15 dias na presidência e agora, em uma evidente retaliação, o judiciário que nunca o processou o afasta nas vésperas da votação da PEC 241 e do Abuso de Autoridade.



A 241 vai ser votada sob a presidência de um Petista. Tem gente apostando no fracasso da economia para produzir o caos...



CARLOS MARUN

Deputado Federal (PMDB/MS)"

