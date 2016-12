Deputado de MS visita Cunha na prisão, leva livro e deseja um 2017 “menos infeliz”

Reprodução/Arquivo Marun e Cunha na época de aliados na Câmara

Um dos principais aliados de ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) visitou hoje o deputado cassado na prisão, na região metropolitana de Curitiba. Após o encontro, Marun disse ao Estadão de S. Paulo ter encontrado Cunha "com boa saúde, preocupado com sua defesa e ligado nas questões nacionais". Contou que não falaram em delação premiada. "O único comentário que ele fez foi de que a ala do presídio em que ele está é de quem não está fazendo delação", explicou. "Ele estava de camiseta branca e uma calça de abrigo. Mais gordo não estava, não sei se está mais magro", comentou. Marun disse presenteou Cunha com o livro "Ditadura Acabada", do jornalista Élio Gaspari. "E expressei votos de um 2017 menos infeliz". Falaram ainda sobre a eleição para presidência da Câmara. "Disse a ele que, na minha avaliação, o Rodrigo (Maia, atual presidente da Câmara, do DEM), em havendo legalidade da candidatura (à reeleição), é um candidato fortíssimo. E disse que o Centrão não tem um candidato único definido. E ele não deixou de lamentar o fato de o Centrão não estar unido", relatou Marun.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog