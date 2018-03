Deputado de MS diz em vídeo que Gilmar Mendes “envergonha o Brasil e o Supremo”

Reprodução de vídeo Dagoberto em vídeo: 'é público e notório que Gilmar Mendes tem lado político e defende interesses do Aécio, Temer e Beto Richa'

Após novo bate-boca ao vivo no Supremo, em que o ministro Luís Roberto Barrosso disse que Gilmar Mendes está "sempre atrás de algum interesse que não é o da Justiça" (veja aqui), o deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT-MS) declarou ontem em vídeo que foi muito "grave o episódio", afirmou ser "público e notório" que Gilmar Mendes defende interesses "do Aécio, do Michel Temer, do Beto Richa" e envergonha "o País e o STF". "Só no ano passado foram seis pedidos de impeachment dele, um deles com mais de dois milhões de assinaturas. Ou seja, O brasil tá indignado com a conduta desse ministro. Nós temos que tomar uma providência. E tem que começar aqui pela Câmara", declarou Dagoberto. Veja o vídeo:

