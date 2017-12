Deputada Maria do Rosário vira piada na internet após ter carro roubado

Twitter Reprodução Maria do Rosário: carro foi encontrado abandonado hoje, mas usuários das redes sociais não perdoam e disparam piadas

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), ex-ministra dos Direitos Humanos do governo Dilma Rousseff, virou alvo de piadas nas redes sociais depois de ser assaltada por três homens armados que levaram seu carro quando ela e o marido saíam de casa em Porto Alegre para viajar na noite de quarta-feira. O veículo foi encontrado ontem (28) pela manhã pela Brigada Militar (como é chamada a PM gaúcha) abandonado no bairro Morro Santana, distante cerca de 3 km da região de Chácara das Pedras, de onde foi levado. Usuários das redes sociais como o abaixo, entretanto, não perdoaram e aproveitaram para brincar com a situação da ex-ministra conhecida por defender "direitos humanos" de criminosos e criticar ações da polícia ter apelado à BM depois de ser alvo da bandidagem "oprimida pela sociedade".

Maria do Rosário teve o carro socializado, civilizado, urbanizado, assocializado, sociabilizado, passou do privado ao coletivo, nacionalizado, coletivizado, estatizado, mimimi, blábláblá...

Por vitimas da sociedade.

E

Chamou a polícia Militar! pic.twitter.com/WwcueXRBZW — O Pereira (@OsvladPereira) 28 de dezembro de 2017

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog