Deputada de MS é principal alvo na “briga” de Temer e Maia por deputados do PSB

Para evitar que deputados federais do PSB insatisfeitos com o partido mudem para o DEM e fortaleçam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), primeiro na linha de sua sucessão, Michel Temer está pessoalmente convidando os parlamentares para migrarem para o PMDB. E como líder do PSB na Câmara, a deputada Tereza Cristina (MS) virou o principal alvo dois dois nessa disputa.



Tereza recebeu Michel Temer ontem para um café da manhã, em Brasília, acompanhada dos deputados Danilo Forte (PSB-CE) e Fábio Garcia (PSB-MT) e do ministro Fernando Bezerra Coelho Filho (Minas e Energia). Ela também tem conversado com Maia.



São pelo menos 10 deputados do PSB que apoiam as reformas do governo, o que gerou um racha na sigla, que faz oposição ao Planalto. Após receber Temer, Teresa disse ao G1-DF que a conversa foi "comprida e tranquila" e relatou que houve um convite para o grupo ir para o PMDB.



"Ele [Temer] sabe da intenção desse grupo, mas não é uma debandada. Nós ainda estamos tentando conversar com o partido, mas existe uma possibilidade [de saída], sim. Nós estamos conversando com o DEM, conversando com o presidente Rodrigo Maia", disse a deputada. Veja aqui em vídeo no G1-DF.

