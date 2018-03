Depois de Marun, deputado federal Geraldo Resende tem celular clonado

Whatsapp Reprodução e Foto Edemir Rodrigues/Governo MS Aviso enviado via Whatsapp por assessores de Geraldo Resende que acompanhou agenda do governador Azambuja em Guia Lopes

A bancada federal de MS virou alvo dos hackers. Depois de o ministro Carlos Marun ter o celular clonado por gente que chegou a pedir R$ 6 mil reais ao deputado federal Elizeu Dionízio (PSDB-MS) via Whatsapp, conforme aqui divulgado, ontem foi a vez do deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS). A assessoria do tucano acaba de enviar mensagem aos seus contatos no Whatsapp avisando que o celular do tucano também foi clonado e está sendo usado para pedir dinheiro pelo aplicativo. Geraldo, que esteve na tarde de hoje em Guia Lopes da Laguna acompanhando o governador Reinaldo Azambuja em agenda alusiva ao aniversário do município, "disse que já está tomando as medidas cabíveis junto à operadora Vivo e à polícia", informa o aviso.

