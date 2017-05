Depois da aliança, “lua-de-mel” acabou: Bernal diz que PP é “desprezado” por Trad

Deurico/Capital News Alcides Bernal e Marquinhos Trad: ex-prefeito se diz desprezado pelo sucessor

A lua-de-mel do ex e o atual prefeito de Campo Grande não durou muito, depois da aliança selada no segundo turno. Alcides Bernal (PP) declarou hoje ao site Capital News que seu partido é "desprezado" e "atacado" pelo sucessor Marquinhos Trad (PSD). Indagado se pediu aos vereadores de seu partido para deixarem a base aliada, o ex-prefeito respondeu: "Não pedi que saiam da base, até porque o PP não faz parte do governo de Marquinhos Trad" afirmou. "O PP foi desprezado e constantemente atacado pelo candidato que apoiamos na eleição de 2016", emendou Bernal, afirmando que Trad descumpriu o acordo feito por eles. Indagado aqui pelo Blog sobre o assunto, Bernal acaba de responder: "O PP não faz parte do governo Trad. Trad desmontou todos os programas e projetos que implantamos e estavam dando certo, especialmente na saúde. Todas as vezes que pode me fez acusações. Vejo muitos problemas em todas as áreas se agravarem a cada dia e quando é entrevistado transfere a responsabilidade ao PP ou ao Bernal."

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog