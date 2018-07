DEM segue dividido entre André e Reinaldo

Fotos Divulgação e Reprodução Democratas seguem divididos entre Azambuja e André faltando apenas duas semanas para o fim das convenções

Faltando só duas semanas para o fim do prazo de convenções partidárias que expira em 5 de agosto, o DEM segue dividido entre apoiar a reeleição do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ou a volta do ex-governador André Puccinelli (MDB) em Mato Grosso do Sul. Ontem, Reinaldo voltou a se reunir com o presidente regional do DEM Murilu Zauith, a deputada federal Tereza Cristina e os estaduais Zé Teixeira e Barbosinha. O tucano oferece a vaga de vice, ou uma das vagas ao Senado. Ao Blog, o governador disse que o encontroi foi proveitoso, mas admitiu que ainda "não bateu o martelo". O MDB, que enfrenta um impasse com a prisão de André, ofereceu a vice para o deputado federal Mandetta e uma vaga ao Senado para Murilo. Porém, o ex-prefeito de Dourados não esconde sua simpatia por Azambuja, e os deputados federais democratas não disfarçam sua preferência por André. Em resumo, as negociações seguem sem ninguém bater o martelo. E podem acabar indo à voto na convenção do DEM, onde, afirmam, o peso dos mandatos pode inclinar a balança.

