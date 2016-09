Delcídio denuncia Lula em Curitiba

Tamanho do texto

Divulgação/Arquivo Lula não só sabia como comandava o esquema, disse Delcídio

Do Lauro Jardim em blog no O Globo:



"Delcídio Amaral passou dois dias em Curitiba, quarta-feira e ontem, depondo na Justiça Federal. O assunto do depoimento era apenas um: Lula.



Delcídio afirmou que Lula não só sabia como comandava o esquema de corrupção na Petrobras durante o seu governo."

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog