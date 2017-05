Delcídio acertou pagamento por “caixa 2” na sauna em MS, diz João Santana

Fotos Divulgação e Reprodução/Arquivo João Santana diz que Delcídio optou por lugar reservado para falar de pagamento no exterior

Além de afirmar em delações premiadas à força-tarefa da Lava Jato, agora relevadas, que tanto Lula quanto Dilma sabiam do "caixa dois" em suas campanhas eleitorais e que uso do dinheiro dependia da "palavra do chefe" petista, em delações premiadas dele e de sua esposa Mônica Moura, o marqueteiro João Santana contou aos procuradores que Delcídio do Amaral (ex-PT-MS) o convidou para trabalhar na comunicação de sua campanha ao Senado, em 2002, e acertou valores a serem pagos por seus serviços por meio de "caixa dois" na sauna de sua residência em Campo Grande. Para Santana, a proposta foi feita em local reservado e inusitado porque Delcídio pretendia pagá-lo no exterior, sem declarações à Justiça Eleitoral, e "visava preservar informações quanto a valores e forma de pagamento". O marqueteiro disse à PGR ter orientado o então petista a procurar sua mulher, Mônica Moura, pois ele só cuidava "das áreas criativa e estratégica" das campanhas.

