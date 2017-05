De aliado de Cunha, Marun vira defensor de Michel Temer na mídia nacional

Reprodução de vídeo TV Globo No Jornal Nacional, Marun virou ontem principal defensor Michel Temer na Câmara

Citado como "principal aliado de Cunha na Câmara" pelo jornal O Globo, Carlos Marun (PMDB-MS) virou também o principal defensor de Michel Temer na Casa. Na noite de quinta (18), o deputado foi o escolhido pela TV Globo para fazer a defesa do presidente em meio ao furacão da delação de Joesley Batista. Em vídeo exibido pelo Jornal Nacional e pelo Jornal da Globo na quinta e repetido ontem no Jornal Hoje da Globo, Marun afirma que Temer "está sendo vítima de uma cilada, de uma armação". Veja o vídeo postado no Facebook do parlamentar.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog