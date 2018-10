Daciolo “rouba a cena” e ataca Globo no debate da Record: veja o vídeo

Tamanho do texto

Imagens de vídeo TV Record Reprodução Cabo Daciolo voltou a se destacar no debate, nesta vez da Record, onde finalizou criticando a Globo

No debate dos presidenciáveis na TV Record na noite anterior, onde a maioria atacou o ausente Bolsonaro, mas também sobraram farpas para Haddad, Ciro, Alckmin e Meirelles, o Cabo Daciolo voltou a "roubar a cena" dando "sermão" nos demais. E no fim, dando "glória a Deus" como sempre faz, usou a campanha "Brasil que eu quero" para atacar a Globo e elogiar a emissora do bispo Macedo. Veja o vídeo.

Cabo Daciolo no encerramento do debate na Record, onde "roubou" a cena. pic.twitter.com/aaNDeJu8e3 — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) 1 de outubro de 2018

