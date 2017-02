Contra união do PT com Bernal e Chaves, Zeca dispara: “deve ter dedo do dedo duro”

Agência Câmara Zeca contra união do PT com Bernal e Pedro Chaves

Zeca do PT reagiu duramente contra declarações do presidente estadual de seu partido, Antonio Carlos Biffi, que declarou cogitar uma articulação com o ex-prefeito Alcides Bernal (PP) e com o senador Pedro Chaves (PSC) para enfrentar o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) nas eleições de 2018, divulgada ontem no jornal Correio do Estado.



"Sou contra essa articulação com Bernal por conta da desastrosa gestão em Campo Grande e contra a união com o Pedro Chaves pelo seu apoio ao golpe dado a democracia brasileira que tirou a presidenta Dilma. Isso deve ter dedo do dedo duro", disparou o deputado federal.



Quando fala em "dedo duro", Zeca se refere a Delcídio, em alusão à sua delação premiada na Lava Jato. Para o ex-governador, o ex-senador ainda teria influência no comando de Biffi no PT regional. Para Zeca, há uma divisão no partido com uma ala "delcidista" indo para o lado de Chaves, e outra, contra os "golpistas".

