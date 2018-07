Contra notícias falsas, WhatsApp limita encaminhamento de mensagens

Ilustração/Reprodução Com a mudança as mensagens recebidas poderão ser repassadas para até 20 chats por vez; antes da mudança eram 250

Para reduzir a disseminação de notícias falsas, o WhatsApp resvolveu limitar o número destinatários para encaminhamento de mensagens. Antes, uma mensagem poderia ser repassada a até 250 chats (conversas com pessoas ou grupos) de uma vez. Com a limitação, texto ou foto só pode ser repassado simultâneamente para até 20 chats. Além disso, agora aparece o aviso "encaminhada" com a imagem ou texto. Na Índia, onde teve casos de linchamentos e assassinatos a partir de boatos disseminados pelo WhatsApp, a limitação é maior: envio simultâneo para, no máximo, cinco chats.

