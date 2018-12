Concurso da PRF tem 500 vagas, 35 em MS

Ilustração Divulgação Policial rodoviário federal tem salário inicial de R$ 9.473,57 para jornada de 40 horas semanais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou edital de concurso público para 500 vagas de patrulheiros em 17 estados, 35 delas em Mato Grosso do Sul, com salário inicial é de R$ 9.473,57 para jornada de 40 horas semanais. Candidatos devem ter graduação de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo de categoria “B” e também que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais e horário para dirigir. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, dia 3, e vão até o dia 18 de dezembro aqui no site da Cespe. A taxa é de R$ 150.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog