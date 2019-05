Compromisso do governo é com “plena liberdade econômica”, diz Bolsonaro na TV

Reprodução de vídeo Bolsonaro: 'Esse é o compromisso do meu governo, com a plena liberdade econômica'

Em pronunciamento em rede de TV no Dia do Trabalho, Jair Bolsonaro destacou na noite anterior a medida provisória que estabelece regras para garantir a livre iniciativa de negócios no país, de forma desburocratizada. "Esse é o compromisso do meu governo com a plena liberdade econômica, única maneira de proporcionar, por mérito próprio, e sem interferência do Estado, o engrandecimento de cada cidadão", disse o presidente. "O caminho é longo. Eu sei que unidos ultrapassaremos essas dificuldades iniciais que são naturais nas transições de governo, especialmente se as concepções políticas forem antagônicas. O Brasil elegeu a esperança. Razão pela qual estarei sempre atento para não decepcioná-los. É o meu compromisso com você, nesse Dia do Trabalho", afirmou. Veja o vídeo.

Em pronunciamento à nação, o Presidente da República, @jairbolsonaro, destacou a Medida Provisória, assinada nesta semana, que trata da liberdade econômica para garantia do livre mercado. pic.twitter.com/3YNubtYPiS — tvBrasilgov (@tvbrasilgov) 2 de maio de 2019

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog