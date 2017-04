Com voto a favor de Elizeu Dionízio, reforma trabalhista avança na Câmara

Da assessoria Elizeu Dionízio (MS) votou a favor, defendeu reforma e criticou sindicatos

A comissão especial que trata da reforma trabalhista na Câmara aprovou hoje parecer do relator Rogério Marinho (PSDB-RN) por 27 votos a favor e 10 contra. Único deputado de Mato Grosso do Sul no colegiado, Elizeu Dionízio (PSDB) votou a favor da reforma, afirmando que ela "moderniza uma legislação ultrapassada" e vai gerar "mais empregos" tirando trabalhadores da informalidade. "Quem está perdendo não são os trabalhadores, são os pseudos representantes destes trabalhadores: os sindicatos", disse Elizeu, sobre o fato que o projeto retira a obrigatoriedade da contribuição sindical, que passará a ser opcional. O texto segue à votação no plenário da Câmara, que deve começar nesta quarta-feira e ser concluída até quinta, conforme prevê o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Para ser aprovada no plenário, a reforma precisa de maioria simples do quórum mínimo de 257 deputados na sessão. A oposição criticou a proposta, afirmando que ela retira direitos dos trabalhadores.

