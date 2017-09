Com municípios em crise, governador vira “prefeito honorário” com obras em MS

Edemir Rodrigues/Governo MS Azambuja inaugurou obras hoje em Água Clara: 'Estamos governando com todos os prefeitos, independentemente da cor partidária'

Com as prefeituras sem caixa para investimentos devido à crise, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) está fazendo o papel de "prefeito" na maioria dos 79 municípios do estado. Além de parcerias e recursos para destravar obras em Campo Grande, o tucano tem estendido obras para os municípios. Em Água Clara ontem pela manhã, o tucano inaugurou obras de pavimentação asfáltica e drenagem, onde foram investidos R$ 4,7 milhões, e autorizou licitação de duas pontes de concreto sobre o rio Bonito e o córrego Ribeirão dos Bois, no valor de R$ 3 milhões. No evento, disse que está apoiando todos os municípios independente de partido político. "Estamos governando com todos os prefeitos, independentemente de cor partidária, e Água Clara é um exemplo" disse Azambuja, que continua na estrada até amanhã com visitas a Inocência, Cassilândia e Paranaíba.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog