Coisa feia...

Bernal mostra gráficos; Marquinhos parece não gostar do que vê

No segundo encontro oficial de Alcides Bernal (PP) e Marquinhos Trad (PSD) dando andamento à transição, hoje, no gabinete do Paço Municipal, o atual prefeito detalhou a situação financeira do Município, diante dos impactos sofridos com aumentos de despesas ocorridos em 2012 e o que ele chamou de "crime cometido pela quadrilha que passou pela prefeitura de março de 2014 a agosto de 2015". Pela cara ao olhar os gráficos mostrados por Bernal, o Marquinhos parece não ter gostado muito do que viu.

