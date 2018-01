Cobrança da taxa do lixo adiada gera imensa fila na Prefeitura de Campo Grande

Luciano Muta/DiárioDigital Reprodução Fila de 'dobrar esquina' hoje na prefeitura para pegar boleto do IPTU sem a taxa de lixo abusiva e pagar com desconto até amanhã

Depois de reunião na sede da OAB-MS sobre a cobrança da taxa de coleta de lixo abusiva que foi embutida no boleto do IPTU neste ano pela Prefeitura de Campo Grande, o secretário José Marcos da Fonseca (Desenvolvimento Urbano) anunciou no fim da tarde de ontem que donos de imóveis poderão pagar o imposto predial separado da taxa, cuja cobrança foi adiada para março. Para isso, entretanto, o cidadão deve ir à "Central do IPTU" para solicitar um boleto do imposto sem a taxa, o que gera imensa fila desde a manhã de hoje no entorno da prefeitura, de quem pagar o imposto com 20% de desconto de 20% já que o prazo vence amanhã, dia 10. Sobre a taxa abusiva do lixo, ações têm sido impetradas na Justiça. Como sempre, a conta, filas e demais inconvenientes sobram para o cidadão.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog