Thiago Gonçalves Santos/Antoniel Okaneko Divulgação Clarão nos céus de Bodoquena: relâmpago, meteoro, OVNI?

Um clarão avistado nos céus de Bodoquena causou espanto na noite de quinta (08), temor e gerou uma série de comentários e indagações na cidade distante 260 km de Campo Grande. No distrito rural de Morraria do Sul vários moradores avistaram o fenômeno e se indagam se seria um meteoro ou um objeto voador não identicado. "Levamos um baita susto”, disse a dona de casa Cláudia Alce, de 28 anos. Não foi a primeira vez. Antoniel Okaneko, 30 anos, contou que alguns dias antes foi fotografar capivaras em frente a um balneário do município na MS-178, quando conseguiu registrar o fenômeno com o celular. "O clarão foi tipo um relâmpago de cor amarela. O céu estava limpo, não foi relâmpago”, relatou Antoniel ao assessor de imprensa da Câmara de Bodoquena, Thiago Gonçalves dos Santos, que enviou a foto acima ao Blog.

