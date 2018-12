Cidade do Natal aberta à visitação

Fotos Denilson Secreta e Diogo Gonçalves/Divulgação Cidade do Natal Campo Grande foi aberto no fim de semana pelo prefeito Marquinhos com o Papai Noel

Foi aberta neste fim de semana em Campo Grande a já tradicional Cidade do Natal, com presépio, Papai Noel, personagens do imaginário infantil e praça de alimentação. "É um momento muito importante porque celebramos o nascimento do menino Jesus. Aquele que nos dá todo o suporte para que possamos ter uma vida em harmonia, solidariedade e fraternidade" disse o prefeito Marquinhos Trad ao inaugurar o espaço no sábado à noite. O espaço temático nos altos da Avenida Afonso Pena ficará aberto para visitação diariamente das 17 às 23 horas até 6 de janeiro, Dia de Reis, data de desmontar os presépios, conforme a tradição.

