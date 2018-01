Chineses compram concorrente do Uber

Ilustração Empresa chinesa vai pagar R$ 960 milhões pelo serviço de transporte por aplicativo 99

A chinesa DiDi Changing, maior do mundo no setor de aplicativos de transporte, está comprando a 99 no Brasil. "Vai pagar R$ 960 milhões pelo negócio, que será anunciado oficialmente hoje", diz o Lauro Jardim em blog no O Globo. "A transação ocorre exatamente um ano após a DiDi ter aportado RS 320 milhões na empresa", acrescenta.

