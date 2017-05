Chapa André governador com Fábio Trad de vice já tem até torcida no PMDB

Fotos SemanaOnline e Divulgação/Arquivo Fábio Trad de vice seria cogitada para unir PMDB de André ao PSD do prefeito Marquinhos Trad

André Puccinelli governador com Fábio Trad para vice-governador, unindo para 2018 o PMDB do ex-governador e o PSD do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad. A hipotética aliança estaria sendo cogitada por lideranças das siglas e já tem até torcida. "Estou torcendo por uma dobrada de sucesso de André governador e Fábio Trad vice", disse hoje aqui ao Blog o "filho pródigo" que depois de se rebelar (leia a nota abaixo) voltou ao seu antigo partido e à equipe do deputado federal Carlos Marun.

• • • • •

O 'filho pródigo' de volta ao PMDB

JG cedido para o www.MarcoEusebio.com.br Marun e o 'filho pródigo' Gogosz: de volta ao PMDB após apoiar adversários

No folhetim "as voltas que a política dá", mais um capítulo em Campo Grande. Juliano Gogosz, ex-assessor do deputado federal Carlos Marun que foi presidente da JPMDB em Campo Grande e coordenador de Juventude do Governo André Puccinelli (PMDB), depois se filiou ao rival PT e virou assessor do ex-prefeito Alcides Bernal (PP), acaba de se se reconciliar com os antigos chefes. "Essa reaproximação foi com as bênçãos do nosso líder maior, André Puccinelli. Estou de volta com o Marun, meu professor. Torcendo por uma dobrada de sucesso para 2018 com André governador e Fábio Trad vice", disse o "filho pródigo" Gogosz ao Blog.

