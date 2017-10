Cesare Battisti é detido em Corumbá

Tamanho do texto

Beto Barata/Estadão Arquivo Reprodução Cesare Battisti preso ontem em Corumbá pretendia ir para a Bolívia já que a Itália pediu sua extradição ao Brasil

Cesare Battisti foi detido ontem (05) Corumbá numa blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Autoridades brasileiras acreditam que o italiano, condenado à prisão perpétua em seu país que vive refugiado no Brasil, tentava fugir para a Bolívia porque a Itália pediu formalmente ao governo brasileiro que anule o refúgio e o devolva para cumprir a pena em seu país de origem. A defesa de Battisti já recorreu ao Supremo para tentar libertar seu cliente. Ao ser detido tentando atravessar a fronteira ele portava US$ 5 mil e 2 mil euros. O italiano ainda deve ser submetido a audiência de instrução em Corumbá e caberá ao juiz local decidir se o libera ou não. Antigo membro dos Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), grupo de extrema esquerda ativo na Itália no fim dos anos 70, Battisti foi condenado em 1987 à prisão perpétua por terrorismo pela suposta autoria de quatro homicídios atribuídos ao PAC – além de assaltos e outros delitos menores, igualmente atribuídos ao grupo.

