Celulares antigos vão ficar sem WhatsApp

Ilustração Reprodução O BlackBerry OS e BlackBerry 10 e aparelhos que rodam Windows Phone 8.0 ficarão sem suporte do aplicativo

Na segunda-feira (01), primeiro dia de 2018, smartphones com o BlackBerry OS e o BlackBerry 10, e aparelhos que rodam Windows Phone 8.0 não terão mais suporte do WhatsApp. Assim, não será possível criar novas contas e, se o usuário desinstalar o aplicativo ou restaurar o aparelho para configurações de fábrica, não poderá mais voltar ao app de mensagens. A empresa explica que "estas plataformas não têm a capacidade necessária para suportar futuras funções" e aconselha aos poucos usuários dos antigos modelos a "adquirir um telefone Android com sistema operacional 4.0 ou superior, Windows Phone 8.1 ou superior, ou um iPhone com iOS 7 ou superior".

